Alternatif Bank, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nı dijital kanallardan sunan ilk bankalardan biri oldu

Alternatif Bank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı dijital kanallardan sunan ilk bankalardan biri oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, birikimlerini Türk lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korumak isteyen Alternatif Bank müşterileri, artık Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı şubeye gitmeden, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden açabiliyor.

Alternatif Bank müşterisi olmak isteyenler ise mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olup hesaplarını diledikleri yerden aktif hale getirebiliyor.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Banka'nın web sitesinden ulaşılabiliyor.