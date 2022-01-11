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Alternatif Bank'tan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' sahiplerine özel kampanya - Son Dakika

Alternatif Bank'tan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' sahiplerine özel kampanya

11.01.2022 11:54
Alternatif Bank'tan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' sahiplerine özel kampanya

Alternatif Bank, devreye aldığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korumak isteyen müşterileri için bir kampanya başlattığını duyurdu.

Alternatif Bank,  devreye aldığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korumak isteyen müşterileri için bir kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında, 3-31 Ocak tarihleri arasında Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açtıranlar TL birikimlerini kurdaki değişimlere karşı korurken, 2022 yılı sonuna kadar VOV Banka Kartı ile yapacakları alışverişlerden toplam 1000 liraya varan nakit iade kazanma hakkı elde ediyor.

"ÖNEMLİ BİR YATIRIM ENSTRÜMANI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Kampanya ile ilgili değerlendirme yapan Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Bireysel müşterilerimize sunduğumuz çözümleri sürekli iyileştirmeye ve ihtiyaca göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde tasarruf ve birikimleri değerlendirirken, riski doğru yönetebilmenin önemi daha da artmış durumda. Bu kapsamda hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalara karşı tasarrufları için güvenli bir liman arayan müşterilere yönelik önemli bir yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor" dedi.

YÜZDE 0 STOPAJ İMKANI

Katma değerli çözümler sunmaya devam edeceklerine dikkat çeken Dede, "Alternatif Bank olarak, lanse edilmesinden çok kısa bir süre sonra ürünü müşterilerimize sunmaya başladık. Şimdi de Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için bankamızı tercih edenlere özel bir nakit iade kampanyası başlatıyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında, 31 Ocak tarihine kadar Alternatif Bank'ta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açan müşterilerimiz, VOV Kartları ile şubat ayından itibaren yılsonuna kadar yapacakları alışverişlerinden toplam 1000 liraya varan nakit iadesi kazanabilecek. Ayrıca çok yakın zamanda Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden de bu ürüne sahip olabilecek müşterilerimiz, birikimlerini değerlendirirken avantajlı faiz oranları ve yüzde 0 stopaj imkanından da yararlanabilecek. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaşımımızla, bireysel müşterilerimize katma değerli çözümler sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.


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Mevduat Hesabı, Alternatifbank, Türk Lirası, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'tan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' sahiplerine özel kampanya - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alternatif Bank'tan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' sahiplerine özel kampanya - Son Dakika
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