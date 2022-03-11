ALTİD Başkanı Şili: " Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz" - Son Dakika
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ALTİD Başkanı Şili: " Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz"

11.03.2022 10:40
ALTİD Başkanı Şili: " Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyor ve Alanya'da faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi dirsek temasında bulunuyoruz" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyor ve Alanya'da faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi dirsek temasında bulunuyoruz" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Endüstri Müh.Böl.Bşk. Prof.Dr. Mehmet Gümüş, Makine Müh.Böl.Bşk. Prof.Dr. Mehmet Kanoğlu, Dekan Yrd. ve Gıda Müh.Böl.Bşk. Doç.Dr. Sinan Uzunlu, Bilgisayar Müh.Böl.Bşk. Doç.Dr. Alper Kürşat Uysal ile Fakülte Sekreteri Alper Karadol, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni (ALTİD) ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ile öğrencilerin staj, istihdam, burslu istihdam konuları ve çeşitli ortak projeler hakkında görüşme yapıldı.

Turizm ülki imajını yükseltiyor

İstihdam ve kalifiye personel konusunu turizm ve konaklama sektörü açısından çok önemsediklerini söyleyen ALTİD Başkanı Sili, "Emek yoğun sektör olan turizmin temeli insan gücüne dayanıyor. Bu güç ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayarak cari açığın azalmasına önemli katkı sağlıyor. Bir yandan da şu dönemde çok ihtiyacımız olan uluslararası alanda barışın sağlanmasına olumlu etkileri oluyor. Turizm yapılan gelişmiş ülkelerde yaşam kalitesi artarken iyi hizmet verildiğinde ortaya çıkan sonuç ülke imajını yükselterek uluslararası ilişkilerde önemli katkılar sağlıyor. Bu minvalde sektörde kalıcı ve kalifiye personelin önemini ciddiye alıyor ve Alanya'da faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi dirsek temasında bulunuyoruz. İleriye dönük ortak çalışmalar yapacağımız, başta Sayın Dekanımız Gümüş'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

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Burhan Sili, Alanya, Turizm, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALTİD Başkanı Şili: ' Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz' - Son Dakika


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