Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.
Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 7,81 kazançla 2.235 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 1,29 artışla 31,9620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 35,0400 lira oldu.
Geçen hafta 39,6890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,95 artarak 41,2570 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,41 yükselişle 36,6900 liradan alıcı buldu.
(Sürecek)
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Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.
İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.
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