Altın Fiyatı 2,848,000 TL'ye Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 848 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 840 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 851 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 2 milyon 824 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 736 milyon 532 bin 280,92 lira, işlem miktarı ise 261,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 76 milyon 637 bin 572,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler, Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.824.000,00 2.580,00 En Düşük 2.840.000,00 2.560,00 En Yüksek 2.851.500,00 2.617,45 Kapanış 2.848.000,00 2.612,10 Ağırlıklı Ortalama 2.849.586,21 2.583,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 736.532.280,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 261,68 Toplam İşlem Adedi 26

Kaynak: AA