Altın Fiyatı 3 Milyon 80 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon 80 Bin Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da 3 milyon 80 bin 100 liraya düştü.

20.11.2024 17:17
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 80 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 918 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 80 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 86 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 253 milyon 330 bin 664,88 lira, işlem miktarı ise 1.407,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 324 milyon 819 bin 904,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.086.000,002.780,00

En Düşük2.918.000,002.600,00

En Yüksek3.100.000,002.792,30

Kapanış3.080.100,002.783,10

Ağırlıklı Ortalama3.077.852,722.720,74

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.253.330.664,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.407,14

Toplam İşlem Adedi74

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon 80 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika

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