Altın Fiyatı 4 Milyon 90 Bin Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 4 Milyon 90 Bin Liraya Düştü

Standart altın kilogram fiyatı, haftanın son gününde 4 milyon 90 bin liraya geriledi.

02.05.2025 17:47
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 90 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 84 bin lira, en yüksek 4 milyon 94 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 90 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 899 milyon 69 bin 415,08 lira, işlem miktarı ise 464,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 992 milyon 403 bin 349,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.200.000,003.293,20

En Düşük4.084.000,003.330,00

En Yüksek4.094.000,003.318,05

Kapanış4.090.000,003.309,60

Ağırlıklı Ortalama4.087.597,573.312,59

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.899.069.415,08

Toplam İşlem Miktarı (Kg)464,66

Toplam İşlem Adedi32

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 4 Milyon 90 Bin Liraya Düştü - Son Dakika

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