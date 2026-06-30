Altın Fiyatı 6,05 Milyon TL'ye Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 51 bin 500 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 95 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 51 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 600 milyon 225 bin 207,56 lira, işlem miktarı ise 925,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 35 milyon 901 bin 295,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.103.000,00 4.006,00 En Düşük 5.970.000,00 4.030,00 En Yüksek 6.095.000,00 4.050,70 Kapanış 6.051.500,00 4.046,70 Ağırlıklı Ortalama 6.044.218,70 4.034,67 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.600.225.207,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 925,35 Toplam İşlem Adedi 90

Kaynak: AA