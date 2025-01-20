Altın Fiyatı Kilogramda 3 Milyon 110 Bin Liraya Çıktı

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 3 milyon 110 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 92 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 429 bin 935,46 lira, işlem miktarı ise 816,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 775 bin 130,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.092.500,00 2.713,00 En Düşük 3.100.000,00 2.710,00 En Yüksek 3.111.000,00 2.712,00 Kapanış 3.110.000,00 2.712,00 Ağırlıklı Ortalama 3.107.657,79 2.710,45 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.525.429.935,46 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 816,53 Toplam İşlem Adedi 51

Kaynak: AA