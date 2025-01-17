Altın Fiyatı Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 92 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 85 bin lira, en yüksek 3 milyon 99 bin 772 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 88 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 514 milyon 640 bin 475,41 lira, işlem miktarı ise 490,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 722 bin 614,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.088.000,00 2.711,00 En Düşük 3.085.080,00 2.709,60 En Yüksek 3.099.772,00 2.713,00 Kapanış 3.092.500,00 2.713,00 Ağırlıklı Ortalama 3.093.634,61 2.710,50 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.514.640.475,41 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 490,23 Toplam İşlem Adedi 30

Kaynak: AA