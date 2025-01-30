Altın Fiyatında Artış: KG 3 Milyon 192 Bin Lira

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 192 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 162 bin lira, en yüksek 3 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 171 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 262 milyon 37 bin 476,49 lira, işlem miktarı ise 712,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 279 milyon 271 bin 967,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.171.000,00 2.740,00 En Düşük 3.162.000,00 2.740,00 En Yüksek 3.195.000,00 2.780,15 Kapanış 3.192.000,00 2.770,00 Ağırlıklı Ortalama 3.177.577,09 2.760,94 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.262.037.476,49 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 712,78 Toplam İşlem Adedi 43

Kaynak: AA