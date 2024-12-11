Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gramı 3.18 liradan işlem görüyor, çeyrek altın 4.990 lira. Enflasyon verileri bekleniyor.

11.12.2024 11:17
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 18 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 15 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündem öncesinde temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtirken, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerinde olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.

Öte yandan, Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Asya tarafında Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

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