Altın fiyatları
10.12.2021 13:01
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 790,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.226,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 790,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.226,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|787,80
|788,00
|789,80
|790,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|5.193,00
|5.214,00
|5.205,00
|5.226,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|718,65
|722,65
|721,00
|725,00
|Lira(Tam) Ziynet
|5.075,00
|5.095,00
|5.087,00
|5.107,00
|Yarım Ziynet
|2.537,00
|2.547,00
|2.544,00
|2.554,00
|Çeyrek Ziynet
|1.269,00
|1.274,00
|1.272,00
|1.277,00
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