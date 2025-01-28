Altın Fiyatları Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 157 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 157 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 176 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 684 milyon 583 bin 418,01 lira, işlem miktarı ise 1.169,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 701 milyon 310 bin 22,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, DenizBank, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.176.100,00 2.745,00 En Düşük 3.150.000,00 2.743,00 En Yüksek 3.157.400,00 2.749,00 Kapanış 3.157.400,00 2.749,00 Ağırlıklı Ortalama 3.151.740,00 2.745,74 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.684.583.418,01 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.169,64 Toplam İşlem Adedi 63

Kaynak: AA