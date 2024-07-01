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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 485 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 439 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 485 bin 900 lira oldu. Cuma günü standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 601 milyon 185 bin 85,96 lira, işlem miktarı ise 648,30 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 642 milyon 827 bin 408,89 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

01.07.2024 17:15
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 485 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 439 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 485 bin 900 lira oldu. Cuma günü standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 601 milyon 185 bin 85,96 lira, işlem miktarı ise 648,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 642 milyon 827 bin 408,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.490.000,002.315,00

En Düşük2.439.000,002.302,20

En Yüksek2.485.900,002.350,00

Kapanış2.485.900,002.305,00

Ağırlıklı Ortalama2.453.941,582.340,46

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.601.185.085,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)648,30

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: AA

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