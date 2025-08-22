Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Altın Fiyatları Düşüşte

22.08.2025 10:08
Altının gramı 4 bin 387 liraya geriledi, ons fiyatı 3 bin 327 dolara düştü.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

Altının gramı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 215 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 752 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 327 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam edilirken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve Fed Başkanının sözlü yönlendirmesinde "güvercin"den uzak bir ton kullanabileceği öngörüleri ile jeopolitik risklerin azalması altının ons fiyatını düşüş yönünde etkiliyor.

Sempozyumda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere önemli merkez bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Jeopolitik tarafta ise Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: AA

