Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatları Düşüşte

20.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin lira ile %1,6 düştü. İşlem hacmi 13,7 milyar lira.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.702.400,004.573,40
En Düşük6.566.600,004.434,00
En Yüksek6.716.000,004.553,00
Kapanış6.595.000,004.500,00
Ağırlıklı Ortalama6.586.177,004.493,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.728.128.499,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.089,50

Toplam İşlem Adedi150

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi

17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 17:35:43. #7.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.