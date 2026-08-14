Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Altın Fiyatları Düşüşte

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Standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 722 bin liraya gerileyerek yüzde 0,3 düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 722 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 722 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 722 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 745 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 951 milyon 490 bin 547,84 lira, işlem miktarı ise 592,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 995 milyon 932 bin 188,19 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Misyon Yatırım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.745.100,004.350,00
En Düşük6.655.000,004.340,00
En Yüksek6.722.000,004.382,00
Kapanış6.722.000,004.352,00
Ağırlıklı Ortalama6.673.264,974.352,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.951.490.547,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)592,03

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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