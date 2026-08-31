Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 6,855 Milyon TL - Son Dakika
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Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 6,855 Milyon TL

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Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi. İşlem hacmi 9,83 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 844 bin 100 lira, en yüksek 7 milyon 127 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 830 milyon 296 bin 834,01 lira, işlem miktarı ise 1435,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 28 milyon 277 bin 2,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.092.000,004.591,40
En Düşük6.844.100,004.405,00
En Yüksek7.127.200,004.567,70
Kapanış6.855.000,004.412,00
Ağırlıklı Ortalama6.884.997,704.421,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.830.296.834,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.435,34

Toplam İşlem Adedi97

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 6,855 Milyon TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 6,855 Milyon TL - Son Dakika
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