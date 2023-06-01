Altın fiyatları düşüşte, yatırımcılar temkinli - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Altın fiyatları düşüşte, yatırımcılar temkinli

01.06.2023 11:50

Altının gram fiyatı düşüşle başladı ve önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.306 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki borç limiti krizine yönelik gelişmeler nedeniyle temkinli oluyor. Fed yetkililerinin faiz artışını pas geçebileceği söylentileri de fiyatlamalara etki ediyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.306 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.140 lira, Cumhuriyet altını da 8.670 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 artışla günü 1.963 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.956 dolardan alıcı buluyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki borç limiti krizine yönelik gelişmeler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Analistler, borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini belirten analistler, JOLTS Açık İş Sayısı beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiğini, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiğini aktardı.

FED, FAİZ ARTIŞINI PAS GEÇEBİLİR

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker haziran ayındaki toplantıda faiz artışının pas geçilebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve işsizlik, ABD'de ise ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düşüşte, yatırımcılar temkinli - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim" sözlerine HDP'den yanıt
13:01 Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
12:40 ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu
12:33 Zekeriya Yapıcıoğlu ile Mustafa Destici'nin el ele poz vermesi Demirtaş'ı rahatsız etti
12:27 Ankara son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesiyle karşı karşıya! Mansur Yavaş uyardı, 3 gün sürecek
12:26 Evlat edindikleri çocuk 22 yaşında cüce çıktı! Yatak odalarına bıçakla dalmış
11:56 MİT tırları davasında 22 sanığın cezası onandı, 5 sanık için karar bozuldu
12:00 Dev final sonrası stadın otoparkında hakemle karşılaşan Mourinho öfke nöbeti geçirdi: Eve ölü olarak gidiyoruz
11:49 Sefo'nun dahil olduğu O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı
11:45 Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 13:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşte, yatırımcılar temkinli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement