Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika

Altın yatırımcısının ilgiyle takip ettiği ons altın ve döviz kurlarındaki gelişmeler iç piyasada altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,3

Gram altın satış: 911,9

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.458,5

Çeyrek altın satış: 1.495,0

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.917,1

Yarım altın satış: 2.990,0

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.834,1

Tam altın satış: 5.961,8