Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika
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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

05.04.2022 08:27
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

Rusya Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını da etkiledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. İşte 5 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın yatırımcısının ilgiyle takip ettiği ons altın ve döviz kurlarındaki gelişmeler iç piyasada altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

Gram altın alış: 911,3

Gram altın satış: 911,9

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

Çeyrek altın alış: 1.458,5

Çeyrek altın satış: 1.495,0

YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

Yarım altın alış: 2.917,1

Yarım altın satış: 2.990,0

TAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar

Tam altın alış: 5.834,1

Tam altın satış: 5.961,8

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika
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