Altın yatırımcısının ilgiyle takip ettiği ons altın ve döviz kurlarındaki gelişmeler iç piyasada altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor.
Gram altın alış: 911,3
Gram altın satış: 911,9
Çeyrek altın alış: 1.458,5
Çeyrek altın satış: 1.495,0
Yarım altın alış: 2.917,1
Yarım altın satış: 2.990,0
Tam altın alış: 5.834,1
Tam altın satış: 5.961,8
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel fiyatlar - Son Dakika