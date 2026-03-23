Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması ve küresel faiz beklentilerinin yükselmesiyle haftaya sert düşüşle başladı. 4.300 dolara inan ons altın yaklaşık dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşı'da gram altın ise 6 bin 750 liradan işlem görüyor.

SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Spot altın, yüzde 2,9 düşüşle ons başına 4 bin 366 dolara geriledi. Böylece altın, 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybeden altın, üst üste dokuzuncu işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

GRAM ALTIN

Ons altın tarafında yaşanan tarihi düşüşlerin ardından gram altında da aşağı yönlü hareket sürüyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 222 lira seviyesinde başladı.

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6 bin 750 TL, çeyrek altın ise 11 bin 66TL seviyesinde işlem gördü.

FAİZ BASKISI ALTINI DÜŞÜRDÜ

Altın fiyatları üzerinde Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir etkili oldu. ABD ile İran arasında hafta sonunda yaşanan restleşmelerin ardından petrol fiyatları 110 doların üzerinde kaldı. Bu tablo, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz baskısını artırdı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE 4 BİN135 DOLAR

Analistler, ons altında 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 5 bin 55 ve 4 bin 665 dolar seviyelerinin aşağı kırıldığını belirtiyor. Bu seviyelerin altında kalıcılık sürerse, ilk etapta 200 günlük ortalamaya işaret eden 4 bin 135 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Kapalıçarşı, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 08:43:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.