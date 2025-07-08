Altın Fiyatları Yatay Seyirde: 4.290 Lira

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 290 liradan işlem görüyor.

Dün yüzde 0,26 değer kazanarak günü 4 bin 289 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 290 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 181 liradan cumhuriyet altını 28 bin 973 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 azalışla 3 bin 334 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlaması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artarken, bu durum küresel ekonomik aktivitenin gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına yol açıyor.

Analistler, altının güvenli liman özelliği taşımasına karşın son açıklanan tarifelerden sonra dolara olan talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izlediğini belirtti.

Tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.