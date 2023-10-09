 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 09.10.2023 17:31

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin 206,50 lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 4.6 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 683 milyon 720 bin 814,68 lira, işlem miktarı ise 2.848,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 792 milyon 600 bin 935,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:




STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.620.000,001.810,00

En Düşük1.632.206,501.832,00

En Yüksek1.715.000,001.923,50

Kapanış1.703.000,001.832,00

Ağırlıklı Ortalama1.649.568,421.842,73

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.683.720.814,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.848,09

Toplam İşlem Adedi95
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:48 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
17:54 İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesi'ni bombaladı
17:49 Hekimler 5 günlüğüne iş bırakıyor
17:31 Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi
17:13 Son Dakika: Bölgede savaş yayılıyor! İsrail, Lübnan'da birçok noktaya saldırı düzenledi
17:14 İsrail saldırılarında ölü sayısı 560'a yükseldi
17:06 Başkent'te Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar bulundu
17:00 İsrail ordusunun bombardımana tuttuğu abluka altındaki Gazze Şeridi havadan görüntülendi
16:50 Fenerbahçe, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı
16:44 İsrailli, arabadan inip eceline koştu! Kaçtığı füze tam saklandığı yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 19:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement