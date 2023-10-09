Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin 206,50 lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 4.6 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 683 milyon 720 bin 814,68 lira, işlem miktarı ise 2.848,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 792 milyon 600 bin 935,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:









STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.620.000,00 1.810,00

En Düşük 1.632.206,50 1.832,00

En Yüksek 1.715.000,00 1.923,50

Kapanış 1.703.000,00 1.832,00

Ağırlıklı Ortalama 1.649.568,42 1.842,73

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.683.720.814,68



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.848,09



Toplam İşlem Adedi 95



Kaynak: AA