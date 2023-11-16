Altının kilogram fiyatı 1 milyon 870 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 870 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 864 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3.066 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 549 milyon 332 bin 752 lira, işlem miktarı ise 3.066,25 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 821 milyon 553 bin 233 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.864.000,00 2.014.40

En Düşük 1.796.000,00 1.950,00

En Yüksek 1.870.000,00 2.013,60

Kapanış 1.870.000,00 2.008,00

Ağırlıklı Ortalama 1.820.987,38 1.966,09

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.549.332.751,95



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.066,25



Toplam İşlem Adedi ???????121



Kaynak: AA