Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.355.000,00
|2.147,00
|En Düşük
|2.218.000,00
|2.160,00
|En Yüksek
|2.415.000,00
|2.313,45
|Kapanış
|2.410.000,00
|2.160,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.390.661,50
|2.286,09
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.918.770.901,10
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.666,70
|Toplam İşlem Adedi
|58
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