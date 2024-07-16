Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 603 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 580 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 603 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 artışla 2 milyon 603 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 551 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında işlem hacmi 997 milyon 167 bin 674,06 lira, işlem miktarı ise 386,06 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 18 milyon 94 bin 51,04 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

16.07.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 603 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 580 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 603 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 artışla 2 milyon 603 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 551 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 997 milyon 167 bin 674,06 lira, işlem miktarı ise 386,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 18 milyon 94 bin 51,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.551.000,002.406,30

En Düşük2.580.000,002.416,00

En Yüksek2.603.000,002.449,00

Kapanış2.603.000,002.448,00

Ağırlıklı Ortalama2.593.987,952.433,57

Toplam İşlem Hacmi (TL)997.167.674,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)386,06

Toplam İşlem Adedi20

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 17:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement