Altın Fiyatları Yükseldi, 3.086.000 TL'ye Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi, 3.086.000 TL'ye Çıktı

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 3.086.000 TL'ye ulaşarak yüzde 2,1 artış gösterdi.

19.11.2024 18:50
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 64 bin lira, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 3 milyon 86 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 23 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 441 milyon 939 bin 198,86 lira, işlem miktarı ise 799,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 739 milyon 254 bin 165,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.023.000,002.725,00

En Düşük3.064.000,002.600,00

En Yüksek3.090.000,002.780,95

Kapanış3.086.000,002.780,00

Ağırlıklı Ortalama3.071.858,912.753,99

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.441.939.198,86

Toplam İşlem Miktarı (Kg)799,49

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi, 3.086.000 TL'ye Çıktı - Son Dakika

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