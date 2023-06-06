Altın fiyatları yükselişte! Gram 1.353 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altın fiyatları yükselişte! Gram 1.353 lira seviyesinden işlem görüyor

06.06.2023 10:55

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.353 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1.341 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 1.353 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.220 lira, Cumhuriyet altını da 8.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 artışla günü 1.962 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan alıcı buluyor.

ABD HAZİNESİ TAHVİL SATIŞLARINA BAŞLADI

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin devam ettiğini ifade etti.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceğinin fiyatlandığını belirterek, Banka'nın nihai faiz oranının şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde oluşacağı beklentisinin güçlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! Gram 1.353 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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