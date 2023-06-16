Altın yükselişte! Gramı 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Altın yükselişte! Gramı 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor

16.06.2023 10:52

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 1.961 dolardan alıcı buldu. Merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Analistler, Fed'in faiz artırımlarının beklentileri aşabileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi sınırladığını ifade etti.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve döviz kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 1.489 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.493 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.910 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla dört günlük düşüş eğilimini 1.957 dolardan sonlandırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.961 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, öte yandan bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceğini kaydetti.

Analistler, Fed'in faiz artırımlarının beklentileri aşabileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi sınırladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 2.00 doların direnç, 1.950 ve 1.930 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yükselişte! Gramı 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


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