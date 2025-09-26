Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

Haberin Videosunu İzleyin
Altın Fiyatları Yükselişte
26.09.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın Fiyatları Yükselişte
Haber Videosu

Güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 5 liradan işlem görüyor, çeyrek altın 8 bin 398 lira.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gramı, günü yüzde 0,4 kazançla 5 bin liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.
Altının güne yükselişle başlayan ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

FİYAT ARTIŞLARININ KALICI BİR ENFLASYONA DÖNÜŞEBİLECEĞİNE İLİŞKİN RİSKLER FED'İN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi. ABD'nin korumacı ticaret tutumu kapsamında attığı adımların ülkede enflasyon üzerinde yaratacağı etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, söz konusu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceğine ilişkin riskler Fed'in işini zorlaştırıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN DEVAM ETMESİ DE ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek ameliyatla sağlığına kavuştu, 15 yıl sonra ilk defa gülümseyebilecek Tek ameliyatla sağlığına kavuştu, 15 yıl sonra ilk defa gülümseyebilecek
Makyajlı dans, ojeli tırnak Oğlunu izleyen baba mahkemeye koştu Makyajlı dans, ojeli tırnak! Oğlunu izleyen baba mahkemeye koştu
Avukata kanlı pusuda şoke eden detaylar: Bir daha vurun beni öldürmeniz lazım Avukata kanlı pusuda şoke eden detaylar: Bir daha vurun beni öldürmeniz lazım
Bu resmen gasp Taksicinin turistten aldığı paraya bakın Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın
Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
KKTC’de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

10:26
Devlet okulunda ’’sıra parası’’ krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
Devlet okulunda ''sıra parası'' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
10:04
Tutmasalar Mehmet Şef’i dövecekti: İşte Türkiye’nin konuştuğu kavganın görüntüleri
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri
09:48
Çin, İsrail’e karşı harekete geçti
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
09:36
Organ bağışında yeni dönem Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
Organ bağışında yeni dönem! Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
08:21
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler
07:47
THY’den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 10:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.