Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti

16.03.2022 12:53

Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçtiİSTANBUL Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatmasıyla fiyatı yükselen altın müzakerelerin olumlu seyretmesiyle gevşedi.

Altın fiyatlarında gerileme... Rusya- Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti

İSTANBUL Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatmasıyla fiyatı yükselen altın müzakerelerin olumlu seyretmesiyle gevşedi. Küresel riskler nedeniyle 2 bin 78 dolara yükselen ons altın 1920 dolar geriledi. İç piyasa altında sert hareketler beklemiyor.

Küresel risk, pandemi, tedarik zincirlerinin kırılmasıyla altın fiyatları tavan yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeniden 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1920 seviyelerinde seyrediyor.

FED kararı bekleniyor

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FED'in kararına kilitlendi. Fed'in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası altında beklentinin bin 850 seviyelerde olabileceğini belirten Kapalıçarşı esnafı, bu düşüşün de sert bir şekilde olmayacağını söylüyorlar. Gram altın TL bazında şu sıralar 907 TL, çeyrek, bin 480 TL yarım altın 2 bin 960, tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor.

"FED faiz artış kararı sonrasında altında hızlı bir gerileme olmayacaktır"

Altının biraz gerilediğini ifade eden Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, "Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Şimdide artık veriler doğrultusunda FED bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme öngörüyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının bin 850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor. Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum. Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti
Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti
Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti
Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti

YORUMLAR
500
Brent petrol 100 doların altına geriledi Brent petrol 100 doların altına geriledi Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2) Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kenti (2)

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül
14:43 Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında gerileme... Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle 2 bin doları aşan ons altın düşüşe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement