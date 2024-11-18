Altın Fiyatlarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yükseliş

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 2,863 liradan başladı. Çeyrek altın 4,930 liradan satılıyor.

18.11.2024 11:17
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 863 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 837 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 2 bin 863 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 583 dolardan işlem görüyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Yükseliş - Son Dakika

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