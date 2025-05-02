Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gramı 4 bin 30 liraya yükseldi, çeyrek altın 6 bin 740 lira, Cumhuriyet altını 26 bin 840 lira.

02.05.2025 10:01
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 30 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla 4 bin 2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 253 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine dair gelen sinyaller, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve Çin'den gelen haberler müzakere umutlarını artırırken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağlıyor.

Analistler, tarifelere ilişkin gelen olumlu haberlerin altındaki yükselişleri baskıladığını söyledi.

Öte yandan ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler artarken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesinin destek, 3 bin 270 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

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