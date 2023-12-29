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Altın Fiyatlarındaki Artışla Birlikte Sahtecilik Tehlikesi - Son Dakika
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Altın Fiyatlarındaki Artışla Birlikte Sahtecilik Tehlikesi

Altın fiyatlarındaki artışla birlikte sahtecilik de artarken sarraflar, vatandaşlara güvenilir kaynaklardan alış-veriş yapma ve ürünleri dikkatlice inceleme konusunda uyarıda bulundu. Aydınlı sarraflardan Serkan Kuyumcu, altın alırken güvenilir bir yerden alış-veriş yapmanın önemini vurguladı. Ayrıca, altın alımında ayar, patent ve TSE belgesi gibi önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kuyumcu, tüketicilerin bilinçli olmaları ve uzmanlardan destek almalarının sahtecilik riskini azaltacağını ifade etti.

Altın Fiyatlarındaki Artışla Birlikte Sahtecilik Tehlikesi
29.12.2023 - 11:49,
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Altın fiyatlarındaki artış ile birlikte sahtecilik de artarken bin 960 TL'yi bulan gram altın fiyatı sonrasında sarraflar vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Aydınlı sarraflardan Serkan Kuyumcu, "Altın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör güvendir. Güvenmediğiniz yerden altın alış-verişi yapmayın" dedi.

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten sarraflar, altın alış-verişi yaparken dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Sarraflar, altın almadan önce ürünü dikkatlice inceleme, sertifikaları kontrol etme ve güvenilir kaynaklardan alış-veriş yapma önerilerinde bulundu. Aydın'ın Efeler ilçesinde sarraf Serkan Kuyumcu, "Hiçbir zaman modası geçmeyen altın, her dönem ilgi gören popüler yatırım aracıdır. Altın en eski yatırım yöntemlerinden biri olup, birikim yapmak isteyen herkesin başlıca tercih sebebi olmaya devam ediyor. Altın fiyatları son günlerde ciddi derede arttı. Bu da bazı kötü niyetli kişilerin iştahını kabarttı. Bu nedenle mağdur olmamak için vatandaşlarımızın güvendikleri bir sarraftan alış-veriş yapmalarını öneriyorum. İnternet alış-verişinde de yine güvenilir sitelerin güvenilir satıcılarından almaları vatandaşların yararına olacaktır" dedi.

Altın alırken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Kuyumcu, "Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi bulunmalıdır. Eğer ki alım yaparken şüphelenilen bir durum olduğunda mutlaka sarraftan alınan altının faturası talep edilmelidir. Altın fiyatlarında son günlerde görülen artış nedeniyle maalesef vatandaşlarımız kötü niyetli kişilerin oyununa gelerek, sahte alış-veriş sitelerinde kurulan tuzaklarla dolandırılabilir" diye konuştu.

"Uzmandan destek alın"

Tüketicilerin bilinçli olmaları ve güvenilir kuyumcu veya altın satıcılarıyla çalışmaları, sahtecilik riskini azaltacağını sözlerine ekleyen Kuyumcu, "Altın alım-satım işlemlerinde şüphe duyulan durumlarda uzmanlardan destek almak ve yetkililere başvurmak da önemli bir adımdır. Altın alış-verişi sırasında dikkatli olmak, tüketicilerin maddi kayıplardan korunmalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatlarındaki Artışla Birlikte Sahtecilik Tehlikesi - Son Dakika


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