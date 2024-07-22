Altın tarihi zirvesini gördükten sonra yeni haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın tarihi zirvesini gördükten sonra yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Talep gören altın, tarihi zirvesini gördükten sonra kar satışları gerçekleşti. Altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 580 liradan işlem görüyor. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor.

22.07.2024 23:03
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Altın tarihi zirvesini gördükten sonra yeni haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL - Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kırarak 2 bin 620 lira seviyelerini gören gram altın bugün 2 bin 580 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. Güvenli liman olarak görülerek talep gösterilen gram altın, tarihi zirvesini gördükten sonra kar satışları gerçekleşti. Altındaki hareketlilik iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 580 liradan, çeyrek altın 4 bin 170 liradan, tam altın 16 bin 815 liradan işlem görüyor.

Altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Hacı Koçak, "Sene başından beri vatandaşlar alış yönünde pozisyon alıyorlardı. Hızlı yükselişler görüldüğünde ise vatandaşlar kar satışı yapıyor. Vatandaşların alım satımı piyasayı çok fazla etkilemiyor. Uluslararası büyük fonların alım satımı altın fiyatlarında etkili oluyor" dedi.

"Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor"

Enflasyondan korunmak için vatandaşların altına yöneldiğini söyleyen Koçak, "Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 483 dolar seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından bir gerileme görüldü. Bu gün ise ons altın 2 bin 400 dolar seviyelerinde. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlarımıza uzun vade tutmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın tarihi zirvesini gördükten sonra yeni haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

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