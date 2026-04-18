Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002,00 6.858,00 7.028,00 2,48 17,09 Cumhuriyet 40.464,00 46.198,60 47.338,00 2,47 16,99 ABD Doları 42,8090 44,6590 44,8530 0,43 4,77 Avro 50,2320 52,4150 53,1110 1,33 5,73 İngiliz Sterlini 57,8850 60,1800 60,9410 1,26 5,28 İsviçre Frangı 54,2890 56,8180 57,6510 1,47 6,19 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA