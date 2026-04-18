Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim - Son Dakika
Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim

18.04.2026 11:23
Kapalıçarşı'daki altın ve döviz kurlarında haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.858,007.028,002,4817,09
Cumhuriyet40.464,0046.198,6047.338,002,4716,99
ABD Doları42,809044,659044,85300,434,77
Avro50,232052,415053,11101,335,73
İngiliz Sterlini57,885060,180060,94101,265,28
İsviçre Frangı54,289056,818057,65101,476,19
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim - Son Dakika

Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
SON DAKİKA: Altın ve Dolar Fiyatlarında Değişim - Son Dakika
Advertisement
