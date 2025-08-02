Altın yatırımcısına kazandırdı! İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar

Güvenli liman olarak görülen altın, yaz döneminde düğün sezonunun da etkisiyle yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. Kur hareketliliği ve küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte fiyatlarda dalgalanma sürerken, altına olan ilgi özellikle çeyrek ve gram altın üzerinden artış gösteriyor. 2 Ağustos 2025 itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş yaşandı.

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünde yüzde 2'nin üzerinde artış yaşandı. Altın yatırımcıları yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

GRAM ALTIN YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın, %2,23 artışla 4.394,95 TL alış ve 4.395,45 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı.

2 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları şöyle:

Ons altın: 3.300,07 Dolar (alış) – 3.300,62 Dolar (satış)

Gram altın: 4.394,95 TL (alış) – 4.395,45 TL (satış)

Çeyrek altın: 7.031,92 TL (alış) – 7.186,56 TL (satış)

Yarım altın: 14.019,90 TL (alış) – 14.373,12 TL (satış)

Tam altın: 28.545,00 TL (alış) – 28.765,00 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 28.127,69 TL (alış) – 28.658,33 TL (satış)

14 ayar bilezik gramı: 2.399,26 TL (alış) – 3.370,10 TL (satış)

22 ayar bilezik gramı: 3.994,29 TL (alış) – 4.209,76 TL (satış)