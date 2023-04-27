Altında son durum: Gramı 1.251 lira seviyesinden satılıyor

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Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi. Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine gerilediğini ifade ederek, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörülerinin de dillendirilmeye başlandığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.