Altında son durum: Gramı 1.251 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altında son durum: Gramı 1.251 lira seviyesinden satılıyor

27.04.2023 11:18

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi. Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine gerilediğini ifade ederek, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörülerinin de dillendirilmeye başlandığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor Altında son durum: Gramı 1.247 liradan satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında son durum: Gramı 1.251 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye kapı araladı
11:37 Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı
11:30 Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:26 Taraftar bile şaşkın! Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktı
11:13 Metrodaki kalabalığa girmek istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden bindi
11:08 Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:04 Türklerin rahat oy kullanabilmesi için ek sandık kurulmasına Almanya'dan ret cevabı geldi
10:57 Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar
10:50 Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu
10:48 Memleket Partisi'nin milletvekili adayı, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 11:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Altında son durum: Gramı 1.251 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement