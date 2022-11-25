Bugün piyasalar kapandıktan sonrası açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye 'ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporu ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla dün tatil olan piyasalarda bugün yarım gün işlem gerçekleştirileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı - Son Dakika

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