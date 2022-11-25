Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı - Son Dakika
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Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı

25.11.2022 11:16

Güne yatay seyirle başlayan gram altın, 1050 liradan alıcı buluyor. Analistler altın fiyatlarının para politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle olumsuz seyrettiğini ve bu durumun biraz daha süreceğini belirtti.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

PARA POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK OLUMSUZ ETKİ YARATIYOR

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,04 azalışla 1.755 dolardan işlem görüyor. Analistler, son açıklanan makroekonomik verilerin global ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermesi ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

BİR TAKIM VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bugün piyasalar kapandıktan sonrası açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporu ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla dün tatil olan piyasalarda bugün yarım gün işlem gerçekleştirileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı - Son Dakika

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