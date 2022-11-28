Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri arttırırken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep olduğunu bildirdi. Risk algısının, küresel dolar talebini artırdığını ve emtia fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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