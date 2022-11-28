Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor

28.11.2022 11:05

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

Cuma günü, yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 1.052 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.050 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.751 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri arttırırken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep olduğunu bildirdi. Risk algısının, küresel dolar talebini artırdığını ve emtia fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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