Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor

14.11.2022 11:10

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasından sonra 1.054 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1688, cumhuriyet altını ise 7001 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.054 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.688 lira, Cumhuriyet altını da 7.001 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu hafta yoğun makroekonomik takvimi varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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