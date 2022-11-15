Altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden alıcı buluyor

15.11.2022 10:50

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasından sonra 1.063 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.702, cumhuriyet altını ise 7.016 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.063 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 1.059 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.063 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.702 lira, Cumhuriyet altını da 7.016 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.772 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesi ve resesyon sinyallerinin artması ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın ise eksi 20 baz puanda bulunduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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