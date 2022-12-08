Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in "Nükleer savaş tehdidi büyüyor" açıklamasının piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.071 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.755 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk yükselişin ardından şu sıralarda yatay bir seyirle 1.786 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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