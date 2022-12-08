Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor

08.12.2022 11:14

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.071 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.071 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.071 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.755 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk yükselişin ardından şu sıralarda yatay bir seyirle 1.786 dolardan işlem görüyor.

PUTİN'İN "NÜKLEER" AÇIKLAMASI PİYASALARI ETKİLEDİ

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerin dün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Nükleer savaş tehdidi büyüyor" açıklamasının piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

GÖZLER ECB BAŞKANI LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINDA

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 ve 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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