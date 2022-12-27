Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik uygulamada olan kontrol ve önleme uygulamalarına son vermesinin piyasalarda risk iştahını arttırdığını belirtti. Artan risk iştahının emtia fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.085 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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