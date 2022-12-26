Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 1086 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 1086 TL seviyelerinden işlem görüyor

26.12.2022 11:52

Gram altında bir süreden bu yana yükseliş sürüyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, şu sıralar bin 86 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.

Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 1086 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

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