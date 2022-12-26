Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 1086 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

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