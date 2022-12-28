Gram altının fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, başta ABD Merkez Bankası ( Fed ) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) şubattaki toplantıda yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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