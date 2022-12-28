Gram altının fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor

28.12.2022 10:55

Gram altının fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasından sonra 1.089 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişine paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,82 artışla 1.089 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.089 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artarak günü 1.812 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.809 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) şubattaki toplantıda yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

GÖZLER ABD'DEKİ KONUT SATIŞLARI VERİSİNDE

Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğu belirten analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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