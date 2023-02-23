Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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