Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor

04.01.2023 11:32

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1120 lira seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1840 lira, cumhuriyet altını da 7 bin 450 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,07 artışla 1.857 dolardan işlem görüyor.

PİYASADA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi. Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

BİN 830 DOLAR DESTEK KONUMU

Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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