Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor

14.02.2023 10:49
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,64 azalışla 1.122 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,53 üzerinde 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kaybederek günü 1.854 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.860 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de yıllık enflasyon, Aralık 2022'de yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Tahminlerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankası'nın daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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