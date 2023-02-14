Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor

Tahminlerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankası'nın daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de yıllık enflasyon, Aralık 2022'de yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

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